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В ФБР пытались посетить Рыбку в тайской тюрьме – СМИ

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Агенты ФБР связались с иммиграционным бюро Таиланда с просьбой организовать встречу с задержанными.
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка)
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка)
vesti.ru

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) пытались добиться разрешения на встречу с моделью Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич) и ее секс-наставником Алексом Лесли (Александром Кирилловым), которые находятся в тайской тюрьме. Об этом в комментарии CNN сообщил высокопоставленный таиландский чиновник.

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На прошлой неделе агенты ФБР связались с иммиграционным бюро Таиланда с просьбой организовать встречу с задержанными. Однако тайские власти просьбу отклонили, потому что по закону доступ к ним позволен только защитникам и членам семьи. Представитель посольства США в Бангкоке изданию заявил, что за дополнительной информацией о лицах, не являющихся гражданами США, нужно обращаться к правоохранительным органам Таиланда.

Напомним, в конце февраля Настю Рыбку задержали в Таиланде вместе с еще девятью россиянами. Все они незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе.

Рыбка обратилась к США за помощью с предложением “сдать“ связи высших чинов РФ с администрацией Трама. США официально помогать отказались.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: США, ФБР, Настя Рыбка, Таиланд
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