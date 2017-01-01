Лыжников выбрасывало из кресел: в Грузии сломалась канатная дорога

Пострадали более десяти человек.

Компания готова возместить все расходы на лечение пострадавших Скриншот из видео

На одном из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии, произошло аварийное отключение канатной дороги. Все пострадавшие на реанимобиле доставлены в поселок Гудаури, двое из них в тяжелом состоянии переведены в Тбилиси.

Об этом сообщают Новости Грузии со ссылкой на пресс-службу Компании развития курортов министерства экономики и развития Грузии.

МВД Грузии начало расследование в связи с аварией.

Читай также: Умер сноубордист, которого на горе в Буковеле сбил неизвестный

“Компания развития курортов министерства экономики и устойчивого развития уже связалась с компанией Доппельмайер (Doppelmayr), которая производит канатные дороги, для того, чтобы произошло незамедлительное реагирование на факт, и чтобы они прислали экспертов для установления причин. Компания готова возместить все расходы на лечение пострадавших“, - отмечается в заявлении.

Как сообщил журналистам мэр Казбеги Александр Загашвили, инцидент был вызван внезапным отключением электроэнергии и резким падением напряжения - в результате канатная дорога отключилась в аварийном режиме.

ЧП на горнолыжном курорте в Грузии 0:00 / 01:20

Стоит отметить, что горнолыжный курорт Грузии расположен на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Горнолыжный сезон в Гудаури длится с декабря по май.

Поломка на канатной дороге в Грузии 0:00 / 00:45

Напомним, в конце января в национальном парке Софиевка в Черкасской области на неработающей канатной дороге погиб 12-летний мальчик.