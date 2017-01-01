Лыжников выбрасывало из кресел: в Грузии сломалась канатная дорога
На одном из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии, произошло аварийное отключение канатной дороги. Все пострадавшие на реанимобиле доставлены в поселок Гудаури, двое из них в тяжелом состоянии переведены в Тбилиси.
Об этом сообщают Новости Грузии со ссылкой на пресс-службу Компании развития курортов министерства экономики и развития Грузии.
МВД Грузии начало расследование в связи с аварией.
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“Компания развития курортов министерства экономики и устойчивого развития уже связалась с компанией Доппельмайер (Doppelmayr), которая производит канатные дороги, для того, чтобы произошло незамедлительное реагирование на факт, и чтобы они прислали экспертов для установления причин. Компания готова возместить все расходы на лечение пострадавших“, - отмечается в заявлении.
Как сообщил журналистам мэр Казбеги Александр Загашвили, инцидент был вызван внезапным отключением электроэнергии и резким падением напряжения - в результате канатная дорога отключилась в аварийном режиме.
Стоит отметить, что горнолыжный курорт Грузии расположен на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Горнолыжный сезон в Гудаури длится с декабря по май.
Напомним, в конце января в национальном парке Софиевка в Черкасской области на неработающей канатной дороге погиб 12-летний мальчик.