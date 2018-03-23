В Екатеринбурге руферы захватили башню в знак протеста

Руферы провели наверху около девяти часов.

Эту башню в Екатеринбургехотят снести. Для руферов она символ, потому они в знак протеста забрались наверх и не слезали, пока не замерзли.

В ночь на 23 марта в Екатеринбурге группа руферов-активистов забралась на недостроенную башню, сообщает издание Екатеринбург онлайн. Таким образом они протестуют против ее сноса, который запланирован на 09:00 24 марта.

Издание сообщает, что на башню удалось забраться как минимум четырем активистам – еще семерых задержала охрана. Протестующие планировали пробыть на башне несколько дней, провели наверху порядка девяти часов, но спустились из-за плохой погоды и были задержаны.

В Екатеринбурге руферы захватили башню 0:00 / 00:26

Интервью активистов, спускающихся с башни 0:00 / 00:50

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Жители Екатеринбурга считают башню исторической памяткой, за время своего существования она стала символом города. Ее возведение началось в 1983 году и было заморожено в 1991. Теперь власти Екатеринбурга приняли решение снести башню, чтобы компания УГМК построила на ее месте ледовый дворец для хоккейного клуба Автомобилист.

Жители Екатеринбурга уже не первый день активно протестуют против сноса башни. Так, Вечером 22 марта несколько сотен горожан провели акцию “Обними телебашню“ окружив ее живой лентой длиной в один километр. После этого был проведен стихийный митинг, на котором жители города требовали отказаться от сноса достопримечательности.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, парней отпаивают чаем и как только они придут в норму, в дело вступит полиция. Что им грозит - административка или уголовная ответственность - пока неизвестно.

Напомним, 20 марта сообщалось, что в Екатеринбурге в одной квартире прописали 6844 человека.