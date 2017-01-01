Сгоревший торговый центр в Кемерово демонтируют

Крыша в здании ТРЦ Зимняя вишня обрушилась почти на всей территории пожара – 1,5 тысячи квадратных метров. Также есть риск обрушения стен.

Торговый центр Зимняя вишня в российском городе Кемерово, где накануне произошел пожар, не подлежит восстановлению. Здание будет демонтировано. Об этом сообщила радиостанция Говорит Москва в понедельник, 26 марта.

"ТРЦ Зимняя вишня не подлежит восстановлению и будет разобран после проведения поисковых работ", – говорится в сообщении в Twitter.

По данным МЧС, крыша в здании ТРЦ обрушилась почти на всей территории пожара – 1,5 тысячи квадратных метров. Также есть риск обрушения стен.

Напомним, 25 марта вспыхнул пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. По состоянию на утро понедельника известно о 53 погибших. Среди жертв много детей. Еще 44 человека пострадали.

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