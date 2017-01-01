Появились видео из пылающего ТЦ в Кемерово

Пожар, начавшийся в воскресный день в торговом центре российского Кемерово, унес жизни не менее 53 человек. В интернете начали появляться видео пожара и эвакуации людей.

В сети начали появляться видео пожара из в торговом центре Зимняя вишня в российском Кемерово.

Видео "Инцидент. Кемерово" сделано внутри здания во время пожара. В помещении царит хаос, слышны крики и плач.

На другом ролике - только эвакуировавшиеся посетители ТЦ. Они не спешат уходить от здания, снимая происходящее. Видно, как люди один за одним выходят из помещения, слышны крики и звон бьющегося стекла.

На еще одном видео – комментарии тех, кто сумел спастись из горящего здания.

Напомним, пожар в ТЦ в Кемерово начался на четвертом, последнем этаже торгового центра днем 25 марта. Пожар начался в батутной комнате. По предварительным данным, кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой.

Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

По последним данным, на месте пожара в Кемерово найдены тела 53 человек. По состоянию на 9 утра понедельника, 26 марта, без вести пропавшими считаются более 10 человек.

По последним данным, в больницах Кемерово остаются 12 пострадавших. Еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

По данным КП-Кемерово, уже опознаны семь жертв пожара. Это две женщины и семья из пяти человек (муж, жена и трое детей).

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