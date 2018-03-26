Германия и Польша высылают дипломатов РФ

Европейские страны выгоняют дипломатов РФ в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Германия и Польша вышлют по четыре российских дипломата. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщает РИА Новости.

В Германии и Польше также подтвердили выдворение российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

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“Сегодня мы выслали четырех российских дипломатов из Германии. Поскольку после отравления в Солсбери Россия все еще не способствует прояснению инцидента“, - сообщается в Twitter МИД ФРГ.

“Сегодня Польша приняла решение о признании персоной нон грата четырех дипломатов России“, - заявил в понедельники журналистам министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Также 26 марта решение о высылке десятков “российских разведчиков“ и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле принял Вашингтон - тоже в знак солидарности с властями Великобритании по делу Скрипаля.

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Ранее посольство России просило США “помочь успокоиться Лондону“.