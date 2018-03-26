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Германия и Польша высылают дипломатов РФ

Комментариев: 2
Европейские страны выгоняют дипломатов РФ в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.
Страны ЕС и США высылают российских дипломатов
Страны ЕС и США высылают российских дипломатов
EPA/UPG

Германия и Польша вышлют по четыре российских дипломата. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщает РИА Новости.

В Германии и Польше также подтвердили выдворение российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

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“Сегодня мы выслали четырех российских дипломатов из Германии. Поскольку после отравления в Солсбери Россия все еще не способствует прояснению инцидента“, - сообщается в Twitter МИД ФРГ.

“Сегодня Польша приняла решение о признании персоной нон грата четырех дипломатов России“, - заявил в понедельники журналистам министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Также 26 марта решение о высылке десятков “российских разведчиков“ и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле принял Вашингтон - тоже в знак солидарности с властями Великобритании по делу Скрипаля. 

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Ранее посольство России просило США “помочь успокоиться Лондону“.

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Теги: Россия, Польша, Германия, Дипломатия, Великобритания, Сергей Скрипаль
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Комментариев (2)
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Via_dolorosa    26.03.2018, 17:25
Оценка:  +2
Via_dolorosa
Так заметьте что с ними выпирают жён + детишек многие из которых учились в хороших Европейских колледжах, ели нормальную еду и ездили отдыхать на Кипр. А теперь привет грязь, рвань, хамло и унылость и не всем повезёт жить в Мацквабаде кому_то придётся осесть и в Рязане с Самарой.
Woodbrother    26.03.2018, 16:55
Оценка:  +4
Woodbrother
Прекрасное событие . На россии нет дипломатов, на россии одни только террористы.
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