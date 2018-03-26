Украина выдворяет 13 российских дипломатов - Порошенко

Это решение было принято в связи с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Президент Петр Порошенко принял решение о выдворении с территории Украины тринадцати российских дипломатов.

Соответствующее заявление главы государства 26 марта обнародовала пресс-служба АП.

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“В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина, в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, кто еще остался. А как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены“, - отметил президент.

По мнению главы государства, Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни.

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“Украина ощущает это каждый день в оккупированном украинском Крыму и на Донбассе. Поэтому, как никогда, важно не ограничиваться символическими жестами. Следующий шаг - увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления, включая усиление персональных, финансовых и экономических санкций“, - добавил Порошенко.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

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Напомним, 20 марта Британия выслала российских дипломатов из страны из-за отравления Скрипаля. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что целью отравления является в преследование и запугивание инакомыслящих и недовольных властью РФ.

Ранее первый вице-спикер парламента и представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Ирина Геращенко говорила, что российских дипломатов не высылают из страны, поскольку высылка украинских консулов ​​оставит украинских политзаключенных в РФ без поддержки.