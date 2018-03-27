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В Узбекистане три человека погибли, пытаясь достать iPhone из туалета

Комментариев: 2
Двое мужчин умерли на месте, а отец владельца дома после оказания первой помощи был отправлен в районную больницу, где также скончался, не приходя в сознание.
Сотрудники МЧС не смогли спасти потерпевших
Сотрудники МЧС не смогли спасти потерпевших
МЧС Узбекистана

В Узбекистане три человека насмерть отравились токсичными газами в выгребной яме. Об этом сообщает МЧС республики во вторник, 27 марта.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в Папском районе Наманганской области. Местный житель, уронив в выгребную яму во дворе своего жилого дома мобильный телефон, позвал для оказания помощи соседа, а сам спустился в выгребную яму, где потерял сознание. За ним в яму последовательно спустились сосед и отец, которые также потеряли сознание.

Двое мужчин умерли на месте, а отец владельца дома после оказания первой помощи был отправлен в районную больницу, где также скончался, не приходя в сознание.

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В свою очередь в МВД Узбекистана уточнили, что причиной инцидента стало падение в уборную мобильного телефона iPhone.

Напомним, очень похожий случай произошел в Узбекистане в июле 2017 года. Тогда погибли два человека, пытавшихся достать мобильный телефон из выгребной ямы и врач, который хотел помочь пострадавшим.

 

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Теги: iPhone, Узбекистан, мужчины, туалеты, туалет, погибли
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Комментариев (2)
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Via_dolorosa    27.03.2018, 13:46
Оценка:  0
Via_dolorosa
Такой же случай был где-то в Африке, тоже барышня уронила дорогой телефон и за 20 $ просила достать, так померло 5 или 6 чел. после чего приехал шериф и залил тот сортир хлоркой вместе с тем телефоном что б уже наверняка.
Шкиряк_и_Зорян    27.03.2018, 13:28
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Думаю, что самым правильным теперь будет подать в суд на "Apple".
А что?!
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