Президент Молдовы возмущен решением правительства выслать дипломатов РФ
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что "крайне возмущен" решением правительства страны выслать трех российских дипломатов. Об этом он во вторник, 27 марта, сообщил в своем Facebook.
"Крайне возмущен решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию", - написал Додон в соцсети.
По его словам, у Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО для того, чтобы делать подобные шаги из принципа блочной солидарности как дипломатический ответ на отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
"Заявляю со всей ответственностью, что сделаю все возможное, чтобы молдавско-российские отношения не пострадали от антироссийской провокации правительства Молдовы", - пообещал Додон.
Ранее сообщалось, что Молдова вышлет трех российских дипломатов.
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