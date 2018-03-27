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Президент Молдовы возмущен решением правительства выслать дипломатов РФ

Комментариев: 2
Игорь Додон заявил, что категорически осуждает эту очередную антироссийскую провокацию, а также пообещал, что сделает все возможное, чтобы молдавско-российские отношения от этого не пострадали.
Президент Молдовы Игорь Додон против высылки российских дипломатов
Президент Молдовы Игорь Додон против высылки российских дипломатов
facebook.com/dodon.igor1

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что "крайне возмущен" решением правительства страны выслать трех российских дипломатов. Об этом он во вторник, 27 марта, сообщил в своем Facebook.

"Крайне возмущен решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию", - написал Додон в соцсети.

По его словам, у Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО для того, чтобы делать подобные шаги из принципа блочной солидарности как дипломатический ответ на отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

"Заявляю со всей ответственностью, что сделаю все возможное, чтобы молдавско-российские отношения не пострадали от антироссийской провокации правительства Молдовы", - пообещал Додон.

Ранее сообщалось, что Молдова вышлет трех российских дипломатов.

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Теги: Дипломатия, Молдова, дипломат, дипломатические отношения, Игорь Додон, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ruspidor    27.03.2018, 19:53
Оценка:  +2
Ruspidor
Верно служит, надо бы касть подкинуть..
logmax    27.03.2018, 19:51
Оценка:  +3
logmax
Додону пора гражданство расийскае получить, за верность хозяину!
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