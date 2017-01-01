Мэттис сравнил дело Скрипаля с агрессией РФ в Украине

Глава Пентагона прокомментировал покушение в Солсбери и сравнил действия России с агрессией в Украине.Также Джеймс Мэттис назвал вероятный мотив РФ в отравлении Скрипаля.

Министр обороны США Джеймс Мэттис сравнил действия России в деле об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери с тем, как происходит агрессия РФ против Украины. Об этом сообщает Голос Америки.

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По словам главы Пентагона, попытки Москвы снять с себя ответственность за покушение на Скрипаля напоминают оккупацию Россией Крыма и развязанную Кремлем гибридную войну в Донбассе.

“Они снимают шевроны с военных и отправляются в Крым. Они говорят, что не причастны к операциям на востоке Украины. Не представляю, как они могут такое говорить со спокойным выражением лица“, - заявил Мэттис.

Также министр назвал действия РФ против Скрипаля “покушением на убийство мужчины и его дочери“.

Кроме того, Джеймс Мэттис отметил, что Россия могла отравить Скрипаля для того, чтобы внести раскол в единство НАТО.

“Русские делают то, что, по их мнению, можно опровергнуть. Таким образом они пытаются сломить единство НАТО, — сказал глава Пентагона. — Россия выбрала путь соперничества, вплоть до безответственной деятельности“, - сказал Мэттис.

Напомним, во вторник 27 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в Солсбери при покушении на экс-шпиона могли отравиться 130 человек. Ранее она говорила, что у России есть и мотив, и возможности для того, чтобы отравить Скрипаля.



Экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице в критическом состоянии. Химик Вил Мирзаянов, который считается одним из разработчиков нервно-паралитического токсина утверждает, что даже если они выживут, то поправиться уже не смогут.