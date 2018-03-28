Среди выгнанных дипломатов РФ есть разведчики - Нарышкин

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин признал, что среди дипломатов были шпионы и угрожает "жестким, адекватным ответом" со стороны России.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что среди дипломатов, высланных западными странами, были разведчики.

Об этом сообщает газета Ведомости.

Читай также: РФ должна признаться в отравлении Скрипаля - США

“В числе сотрудников МИДа есть официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного. Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале“, - так звучит заявление Нарышкина.

Также директор СВР сказал, что акт высылки российских дипломатов является “грязной и циничной провокацией“ и формирует атмосферу русофобии. Нарышкин пообещал, что в ответ на это со стороны России последует адекватный и довольно жесткий ответ.

Читай также: Кто не выслал российских дипломатов: опубликован список

Ранее в Госдепе заявили, что на данный момент решение выдворить 151 российского дипломата приняли 27 стран. Страны сделали это в знак солидарности с Великобританией, которая обвиняет Россию в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля.