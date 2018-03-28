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Среди выгнанных дипломатов РФ есть разведчики - Нарышкин

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин признал, что среди дипломатов были шпионы и угрожает "жестким, адекватным ответом" со стороны России.
Нарышкин подтвердил, что среди выдворенных дипломатов были разведчики
Нарышкин подтвердил, что среди выдворенных дипломатов были разведчики
EPA/UPG

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что среди дипломатов, высланных западными странами, были разведчики.

Об этом сообщает газета Ведомости.

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“В числе сотрудников МИДа есть официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного. Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале“, - так звучит заявление Нарышкина.

Также директор СВР сказал, что акт высылки российских дипломатов является “грязной и циничной провокацией“ и формирует атмосферу русофобии. Нарышкин пообещал, что в ответ на это со стороны России последует адекватный и довольно жесткий ответ.

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Ранее в Госдепе заявили, что на данный момент решение выдворить 151 российского дипломата приняли 27 стран. Страны сделали это в знак солидарности с Великобританией, которая обвиняет Россию в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля.

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Теги: шпионы, дипломаты, высылка дипломатов, Нарышкин
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