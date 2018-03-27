Кто не выслал российских дипломатов: опубликован список стран

Некоторые из стран членов Евросоюза сослались на экономические связи с Россией.

В Евросоюзе 10 стран не выслали дипломатов РФ в знак протеста против атаки в Солсбери. Список стран опубликовало бельгийское издание EUobserver.

В список вошли: Австрия, Бельгия, Болгария, Словакия, Словения, Кипр, Греция, Португалия, Мальта и Люксембург. Однако, некоторые государства из списка обещают присоединятся к большинству стран ЕС в ближайшие дни.

Читай также: “Сделаем это в три“: как в ЕС договаривались о выдворении дипломатов РФ

Издание сообщает, что Бельгия до сих пор решает, кого из 140 российских дипломатов можно выслать.

В Словакии ждут дальнейшее развитие ситуации и намерены принять решение после “ответа России на призывы стран ЕС“.

Португалия не планирует высылать россиян, заявляя, что предпочитает совместные действия на уровне 28 стран ЕС, а не двусторонние шаги.

Некоторые из стран членов Евросоюза сослались на экономические связи с Россией и заявили, что не намерены высылать российских дипломатов.

Австрия считает, что должна стать мостом между РФ и Западом, и сохранить контакты. Стоит отметить, австрийская правящая коалиция подписала соглашение о сотрудничестве с партией Единая Россия.

Мальтийское правительство заявило, что дипломатическая миссия Мальты в Москве очень немногочисленна, а ответ России фактически прекратит дипломатические отношения“. Мальта

Читай также: СБУ передала МИД доказательства вредительства 13 российских дипломатов

Болгария, которая имеет прочные деловые связи с российскими фирмами, указала на то, что она сейчас председательствует в ЕС, поэтому должна поддерживать нейтралитет.

В Кипре и Греции заявили, что никогда не будут вводить санкции против постоянного члена Совета безопасности ООН, а также потребовали получить больше доказательств того, что произошло в Великобритании.

Словения также сослалась на то, что нужно больше доказательств причастности РФ к атаке, чтобы принять взвешенное решение.

Напомним, 27 марта на сайте посольства РФ в Украине появилось заявление, ставшее реакцией на высылку российских дипломатов из Украины. Ранее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет терпеть хамство западных государств и даст ответ на высылку дипломатов.