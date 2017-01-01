Арестован охранник ТЦ в Кемерово, который не включил оповещение

Антюшин на допросе заявил, что не включил вручную систему оповещения в ТЦ, поскольку “растерялся".

Сигнализация в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар, была неисправна задолго до трагедии. Об этом в среду, 28 марта, заявил охранник ТРЦ, сообщает Интерфакс.

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Охранник Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию во время пожара, отрицает свою вину.

“Виновным себя я, конечно, не считаю. Это трагедия, я себе места не нахожу. Сигнализация ранее была неисправна, я 19 марта писал рапорт об этом руководству ТРЦ, технический директор был в курсе“, - сказал Антюшин журналистам перед заседанием суда.

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Он добавил, что во время пожара звонил в службу 112 и своему руководителю.

батутами. По одной версий, кто-то поджег поролон.

На суде следователь заявил, что после начала пожара Антюшин увидел на мониторе оповещение о возгорании, но закрыл окно. В ответ защита представила расшифровку данных сервера, изъятого следствием. Там указано, что даже после закрытия оповещения на мониторе сообщения о возгорании продолжали поступать.

Сам Антюшин на допросе заявил, что не включил вручную систему оповещения в ТЦ, поскольку “растерялся в экстренной для всех и для себя ситуации“.

“Ранее данную кнопку испытывали и она работала“, — сказано в показаниях, зачитанных в суде.

В итоге судья арестовала на два месяца охранника торгового центра Зимняя вишня Сергея Антюшина.

Ранее сообщалось, что по факту пожара задержаны и допрошены пятеро подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статьям “причинение смерти по неосторожности“, “нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“ и “оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“.

Позже стало известно, что Заводский суд Кемерово арестовал на два месяца охранника ТРЦ Зимняя вишня Сергея Антюшина.

Как сообщалось, в Кемерово суд арестовал управляющую ТРЦ Зимняя вишня - Надежду Судденок.

На очереди решения по еще четырем фигурантам. В их числе – технический директор компании-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, и охранник, который, по данным следствия, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.