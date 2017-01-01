Как горел ТЦ Зимняя вишня: опубликована переписка сотрудников

В переписке в корпоративном чате участвовали директор ТЦ Надежда Судденок, билетеры, охрана и другие.

Опубликована переписка сотрудников из закрытого чата сгоревшего в Кемерово ТРЦ Зимняя Вишня. Директор торгового центра Надежда Судденок призывала срочно всех эвакуировать. У билетеров пытались выяснить, сколько билетов было продано в кинотеатры в этот день.

“115, второй зал 112 и 30 человек“, – отвечает сотрудник (очевидно, билетер).

Скрины переписки опубликовал в среду, 28 марта, Telegram-канал Mash. Кто "слил" эти данные, не сообщается.

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“Всех эвакуировали“. “Кофейня вышла вся вместе с бильярдом“, “Беспокоимся за кино“, – пишет один из участников чата, по всей видимости, охранник.

Переписка сотрудников ТРЦ https://t.me/breakingmash

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“Давайте срочно одеяла сюда!“, - написал кто-то из сотрудников до прибытия пожарных, в попытке самостоятельно потушить возгорание.

По официальным данным, в ТРЦ Зимняя Вишня погибло 64 человека, из которых 41 – дети.

Напомним, МЧС РФ сообщили, что пропавших без вести при этом пожаре официально нет.

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В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что точные данные о пропавших без вести людях на этом пожаре неизвестны, пока ведется следствие. Он подчеркнул, что никакие цифры пока нельзя считать окончательными.

Также напомним, что арестованная по решению суда Надежда Судденок утверждает, что в ТРЦ случился поджог.