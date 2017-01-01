Пожар в Кемерово: задержана гендиректор компании-собственника здания ТЦ

Гендиректору неоднократно докладывали о недостатках системы противопожарной безопасности, заявляют в СК.

В ближайшее время Богдановой предъявят обвинение facebook.com/MchsRussia

Следком РФ задержал генерального директора ОАО Кемеровский кондитерский комбинат, который является компанией-собственником сгоревшего здания ТЦ Зимняя вишня.

Об этом сообщает представитель СК Светлана Петренко в официальном Telegram-аккаунте ведомства.

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Отмечается, что гендиректору Юлии Богдановой неоднократно докладывали о недостатках системы противопожарной безопасности, но она не предпринимала никаких мер.

Петренко уточнила, что гендиректор “всецело занималась лишь сдачей в аренду новых торговых площадей“.

В ближайшее время Богдановой предъявят обвинение за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть людей. У нее также был проведен обыск в доме.

Напомним, 27 марта был арестован охранник ТЦ в Кемерово, который не включил оповещение. Позднее, 28 марта, Заводский районный суд Кемерово арестовал управляющую торгового центра Зимняя вишня Надежду Судденок.