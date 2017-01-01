Асад взял под контроль почти всю Восточную Гуту
Войска сирийского лидера Башара Асада взяли под контроль всю территорию пригорода Дамаска Восточная Гута, кроме города Дума. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление командования сирийской армии.
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Силы Асада при поддержке ВКС России в конце февраля этого года начали наступление на позиции повстанцев, которые в течение нескольких лет удерживали ряд городов и поселков в Восточной Гуте.
В результате боев и авиаударов погибли, по оценкам правозащитников, около полутора тысяч мирных жителей. Под угрозой полного разгрома и плена повстанцы пошли на соглашение с властями. Бойцы вооруженных группировок и члены их семей выехали из Восточной Гуты в провинцию Идлиб на севере Сирии.
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Удерживающая город Дума группировка сообщает о ведение переговоров. Силы Асада заявляют, что готовы к штурму города, где, по оценкам, еще могут находиться несколько десятков тысяч мирных жителей.
Страны Запада подвергали Дамаск и Москву жесткой критике в связи с бомбежками Восточной Гуты и гибелью мирных жителей.
2 марта сообщалось, что российские и сирийские войска начали масштабную наземную операцию в Восточной Гуте.