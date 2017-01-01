Асад взял под контроль почти всю Восточную Гуту

Группировка, удерживающая последний город района - Дума, сообщает о ведение переговоров. Сирийская армия, тем временем, заявляет о готовности к штурму.

Войска сирийского лидера Башара Асада взяли под контроль всю территорию пригорода Дамаска Восточная Гута, кроме города Дума. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление командования сирийской армии.

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Силы Асада при поддержке ВКС России в конце февраля этого года начали наступление на позиции повстанцев, которые в течение нескольких лет удерживали ряд городов и поселков в Восточной Гуте.

В результате боев и авиаударов погибли, по оценкам правозащитников, около полутора тысяч мирных жителей. Под угрозой полного разгрома и плена повстанцы пошли на соглашение с властями. Бойцы вооруженных группировок и члены их семей выехали из Восточной Гуты в провинцию Идлиб на севере Сирии.

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Удерживающая город Дума группировка сообщает о ведение переговоров. Силы Асада заявляют, что готовы к штурму города, где, по оценкам, еще могут находиться несколько десятков тысяч мирных жителей.

Страны Запада подвергали Дамаск и Москву жесткой критике в связи с бомбежками Восточной Гуты и гибелью мирных жителей.

2 марта сообщалось, что российские и сирийские войска начали масштабную наземную операцию в Восточной Гуте.