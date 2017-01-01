Польша построит скоростное шоссе в Украину

Новое шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. При этом с украинской стороны планируется провести реконструкцию скоростного шоссе от Ковеля к КПП Ягодин, заявили в Укравтодоре.

В Польше планируют построить скоростное шоссе S12 к границе с Украиной с выходом на украинский КПП Ягодин. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

Предполагается, что новое скоростное шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону.

При этом с украинской стороны, по данным ведомства, планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля к КПП Ягодин.

Ранее в Польше назвали сроки строительства забора на границе с Украиной.

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