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Польша построит скоростное шоссе в Украину

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Новое шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. При этом с украинской стороны планируется провести реконструкцию скоростного шоссе от Ковеля к КПП Ягодин, заявили в Укравтодоре.
Граница Украины с Польшей
Граница Украины с Польшей
fakt.pl

В Польше планируют построить скоростное шоссе S12 к границе с Украиной с выходом на украинский КПП Ягодин. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

Предполагается, что новое скоростное шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону.

При этом с украинской стороны, по данным ведомства, планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля к КПП Ягодин.

Ранее в Польше назвали сроки строительства забора на границе с Украиной.

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Теги: Польша, дороги, граница, дорога, трасса, КПП, Укравтодор
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Источник: korrespondent.net

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