В Грузии из-за обвала на шахте погибли шесть горняков

Обрушение было вызвано воздушной массой, которая возникла в результате так называемого горного удара. В инциденте пострадали еще трое шахтеров, они госпитализированы, заявили в МВД Грузии.

В Грузии в результате обвала на угольной шахте имени Миндели, расположенной в городе Ткибули в Имеретии, погибли шестеро горняков. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

По данным следователей, обрушение было вызвано воздушной массой, которая возникла в результате так называемого горного удара.

Как уточнили в пресс-службе МВД Грузии, погибшие - горняки в возрасте от 26 до 59 лет. Также в результате инцидента пострадали еще трое шахтеров, они госпитализированы.

В свою очередь Министерство здравоохранения страны сообщило, что двое из трех пострадавших были доставлены в клинику в Кутаиси, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Третий пострадавший с переломом верхних конечностей проходит лечение в клинике в Ткибули, говорится в сообщении.

По факту происшествия начато расследование по статье нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.

Ранее сообщалось, что из-за задымления на шахте Павлоградской в ночь на четверг, 5 апреля, были эвакуированы 175 шахтеров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet