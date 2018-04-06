США ввели санкции против путинских олигархов

Под санкции попали российские бизнесмены, министры, председатель правления Газпромбанка и глава Газпрома .

Под санкции попали Дерипаска, Керимов, Шамалов и Вексельберг и другие EPA/UPG

Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций - теперь они введены против семи российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников из “кремлевского списка“.

Об этом сообщает информационное агентство Meduza.

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В список включены, в частности, бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Владимир Богданов и Андрей Скоч, а также глава ВТБ Андрей Костин и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

В списке чиновников упомянуты министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСБ Николай Патрушев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, зампред ЦБ Александр Торшин.

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В список также попали депутат Госдумы Владислав Резник, российский сенатор Константин Косачев, начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин и глава кремлевского управления по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией Олег Говорун, помощник российского президента Евгений Школов.

Также в списке оказались 14 предприятий из России и одно — из Мексики. Теперь под санкции, например, Базовый Элемент, Русал и En+Олега Дерипаски, главный подрядчик госкомпании Газпром — Газпром бурение (принадлежит Игорю Ротенбергу), группа Ренова Виктора Вексельберга, а также госкомпания Рособоронэкспорт, агрохолдинг Кубань и Ладога Менеджмент Кирилла Шамалова.

Как сообщалось 5 апреля, Кремль заявил об отсутствии олигархов в России.

Однако в феврале сообщалось, что в Кремле опасаются расширения санкций на госдолг РФ.