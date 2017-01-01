Павел Дуров стал гражданином Великобритании

Основатель Telegram получил третье гражданство.

Павел Дуров получил очередное гражданство. Основатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram стал гражданином Объединенного королевства. Данные Дурова обнаружились в открытом реестре юридических лиц Великобритании.

Согласно записи в реестре, 28 февраля Дуров зарегистрировал в Великобритании компанию Тelegram open network limited, указав себя как гражданина Великобритании. Также Дуров указал, что проживает в стране.

Читай также: Дуров: В 2013 году я понял, что Кремль начал на меня охоту

В сентябре 2017 года на вопрос о гражданстве Дуров ответил, что их у него сразу два. Это Россия и государство Сент-Китс и Невис на Карибах, которое он получил после того, как уехал из РФ в 2013. Создатель Telegram рассказал, что Сент-Китс и Невис он никогда не был, однако благодаря этому гражданству может свободно путешествовать по странам Европы и Великобритании, не оформляя виз.

Дуров уехал из России после того, как продал свою долю акций ВКонтакте и ушел с поста гендиректора соцсети. Он неоднократно заявлял, что не намерен возвращаться в Россию. Однако бывший коллега Дурова Антон Розенберг заявляет, что Павел регулярно приезжает в Санкт-Петербург. В мае 2017 года СМИ писали, что основатель Telegram постоянно проживает в Финляндии.

Напомним, 28 апреля 2014 года сообщалось, что Павел Дуров за 250 тысяч долларов купил гражданство маленького острова. Это и было государство Сент-Китс и Невис.

Тем временем Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке Telegram - мессенджера, созданного Павлом Дуровым. ФСБ РФ требовало предоставить данные для дешифровки личной переписки пользователей, но Дуров отказал, уже во второй раз. Теперь пользователи РФ рискуют лишиться Telegram, а советник Путина Герман Клименко призывает россиян вернуться к использованию ICQ.