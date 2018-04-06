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В Совфеде РФ назвали новые санкции США "полным беспределом"

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США пытаются нанести удар по российскому руководству, но это лишь консолидирует, сплачивает россиян, считает генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Заседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации
wikipedia.org

После очередных санкций США против России, в отношениях между странами может возникнуть пауза в контактах на всех уровнях. Но это только сплотит всех россиян.

Об этом сказал первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров, сообщает РИА Новости в пятницу, 6 апреля.

"После недружественных шагов США, которые ввели против России новые санкции, в отношениях двух стран может возникнуть пауза, причем в контактах на всех уровнях", – сказал Джабаров.

По его мнению, дейстия американских властей, "это полный беспредел и бессилие, психоз, который мы наблюдаем". Джабаров считает, что это сязано с тем, что проекты США на международной арене "проваливаются один за другим". Среди таких "провалов" от вспомнил операцию США в Сирии, расследование американцев о вмешательстве РФ в президентские выборы в 2016 году и дело Сергея Скрипаля.

"США пытаются нанести удар по российскому руководству, но это консолидирует, сплачивает россиян", – сказал он.

Ранее в пятницу США ввели новые санкции против России. В списке 38 крупных российских бизнесменов, официальных лиц и госкомпаний.

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Теги: Россия, США, санкции, совет федерации, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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providets333    06.04.2018, 17:18
Оценка:  0
providets333
А блокування затопленими суднами виходу з бухти в Криму у 2014-му не бєспрєдєл?
Huper!    06.04.2018, 17:18
Оценка:  0
Huper!
О как бомбит, когда санкции не народа а олигархов касаются, сразу истерика)) А россияне пусть оплачивают олигархам санкционные потери)) Не страна, молочный завод, только доят стадо не из коров, а из холопов
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