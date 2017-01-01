Россия разрабатывает ответные меры на новые санкции США

Новые ограничения США против отдельных россиян "привязаны" чисто к американским внутренним разборкам и к президентской кампании в России, убеждены в Москве.

В России заявили, что приступили к разработке ответных мер на новые американские санкции против граждан РФ, ранее заподозренных во вмешательстве в президентские выборы в США. Об этом в четверг, 15 марта, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Интерфакс.

По его словам, в Москве спокойно отнеслись к новым антироссийским санкциям США.

"Вся эта линия шита белыми нитками. Она "привязана" чисто к американским внутренним разборкам, она привязана, разумеется, к нашему календарю, связанному с избирательной кампанией", - отметил Рябков.

Он также сообщил, что Россия приступила к разработке ответных мер на новые ограничения.

Ранее 15 марта Минфин США опубликовал новый список санкций, куда попали россияне, ранее заподозренные во вмешательстве в американские выборы. Перед этим в Британии назвали возможные санкции против РФ за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля.

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