ЕК усиливает правила защиты персональных данных

Новые правила обязывают того, кто намеревается использовать персональные данные, в течение 72 часов информировать пользователя соцсетей о возможном нарушении защиты данных.

Новые правила в ЕС вступят в силу с 25 мая

Еврокомиссия усилит с 25 мая директиву 1995 года о защите данных новым регламентом из-за скандала с утечкой персональных данных пользователей Facebook в британскую компанию по политическому консалтингу Cambridge Analytica.

Об этом сказал официальный представитель ЕК Кристиан Виганд, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 6 апреля.

"Речь идет об усилении уже существующих принципов защиты: ограничения целей и возможностей дальнейшего использования персональных данных. Если некая компания собирает персональные данные для конкретной цели, она должна получить согласие. И при новых правилах это должно быть недвусмысленное, ясно выраженное согласие, если персональные данные будут передаваться третьей стороне или использоваться иным образом", – объяснил пресс-секретарь.

Отмечается, что новые правила обязывают того, кто намеревается использовать персональные данные, оперативно, в течение 72 часов информировать пользователя сетей о возможном нарушении защиты данных. Полномочия органов, отвечающих за защиту данных, будут расширены новыми, усиленными возможностями санкций на случай нарушения права на защиту данных.

Эти санкции, по словам Виганда, будут пропорциональны степени нарушения, но могут доходить до штрафа в 4% от международного торгового оборота соответствующей компании.

Ранее соцсеть Facebook подтвердила, что данные 2,7 млн жителей ЕС были неправомерно переданы британской Cambridge Analytica. Всего эта компания собрала данные около 87 млн пользователей, большей частью из США.

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