Пожар в Кемерово: Тулеев с "чистой совестью" возглавил областной парламент

Уволенный губернатор Аман Тулеев в ходе тайного голосования был избран председателем парламента Кемеровской области.

Других кандидатов на эту должность не было kommersant.ru

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был избран председателем областного парламента и заявил, что его “совесть перед Богом чиста“.

Об этом сообщают РИА Новости.

Тулеев, который подал в отставку после пожара в ТЦ Зимняя вишня, был избран на должность в ходе тайного голосования. За его кандидатуру, которая была внесена главой фракции Единой России Сергеем Апариным, проголосовали 38 из 39 депутатов.

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Стоит отметить, что других кандидатов на главу областного парламента представлено не было.

“У меня совесть перед Богом чиста, это самое главное. Следующая грязь польется, что мне много лет, что 73 года... Человек проверяется, когда беда. Но вы-то меня не бросили. Я чувствовал поддержку. Спасибо вам. Знаю, сейчас после выборов спикера будет литься грязь, причем от людей, которые даже не знают, где расположен Кузбасс. Здесь не может быть, никакой вины нет. Собственник в Австралии, но про него никто не выступает. Три года были налоговые каникулы, и никто не имел права заикаться о проверках“, - заявил Тулеев после голосования.

Напомним, 2 апреля во время осмотра сгоревшего здания Зимняя вишня следователи обнаружили пучки высоковольтных электропроводов, проложенные через батутный зал.

Ранее, 30 марта, следственный комитет РФ сообщил, что здание ТЦ Зимняя вишня было построено незаконно и самовольно, без разрешения на строительство.