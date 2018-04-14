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Москва созывает экстренное заседание Совбеза ООН

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Президент России заявил, что своими действиями США и их союзники "усугубили гуманитарную катастрофу в Сирии" и по сути "потакают террористам".
Владимир Путин прокомментировал нанесение ракетного удара по Сирии странами Запада
Владимир Путин прокомментировал нанесение ракетного удара по Сирии странами Запада

Президент России Владимир Путин прокомментировал нанесение ракетного удара по Сирии странами Запада и сообщил, что Москва созывает экстренное заседание СБ ООН. Об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой Кремля в субботу, 14 апреля.

По его словам, нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии "оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений".

"История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", - говорится в заявлении Путина.

Президент РФ также заявил, что США "усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению".

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом. Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", - сказал Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией. В Сирии заявили о трех пострадавших.

 

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Теги: Россия-США, Путин, Сирия, Владимир Путин, химическое оружие, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
krolikoff_net    14.04.2018, 12:00
Оценка:  +1
krolikoff_net
На совбезе ООН россия хочет рассказать, как она бобила Грузию, Молдову, Украину, Чечню, Таджикистан, Сирию и тд.
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