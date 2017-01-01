Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожар в Кемерово: число жертв официально уменьшили

Спецтема: Пожар в ТЦ в Кемерово
Комментариев: 0
В Следственном комитете России сделали корректировки количества погибших при пожаре в Кемерово после того, как получили выводы всех генетических экспертиз по этому уголовному делу.
Пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово произошел 25 марта
Пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово произошел 25 марта
EPA/UPG

Читай также: Пожар в Кемерово: МЧС делает “крайним“ архитектора ТРЦ

В России после проведения всех экспертиз официально подтвердили меньшее число жертв пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В частности, по данным российских следователей, при пожаре в кемеровском ТРЦ погибли 60 человек, а не 64, о которых ранее сообщали в МЧС России.

Подобную корректировку в ведомстве сделали после того, как получили выводы всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре.

“Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек“, - доложила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Смотри также: "Сейчас все погибнем!" Появилась запись звонков из горящего ТЦ в Кемерово

По словам чиновницы, ранее по результатам опознания родственникам были выданы разрешения на захоронение 23 погибших.

Напомним, 17 апреля в МЧС России официально назвали причину пожара в ТЦ Зимняя вишня.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, пожар, жертвы, ТРЦ, СК РФ, возгорание, Кемерово, пожар в кемерово
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь