В Армении задержали лидера протестов
В Ереване начался разгон демонстрации - войска полиции вместе с бойцами в масках ворвались в толпу демонстрантов и разгоняют митинг. Лидера оппозиции и протестов Никола Пашиняна увезли, сообщает Sputnik Armenia.
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Вместе с Пашиняном были задержаны несколько участников демонстраций.
Полиция совместно с бойцами внутренних войск выставила живой кордон и отрезала перекрыла движение по улице Арцаха из центра города в южные районы. Продолжаются задержания демонстрантов - полиция действует весьма жестко.
Накануне сорвались переговоры премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и Пашиняна. В ответ на выставленный ему ультиматум глава правительства указал, что Пашинян прибегает к шантажу, после чего покинул зал встречи.
Саргасян также напомнил, что в 2008 году в ходе протеств после президентских выборов погибли десять человек.