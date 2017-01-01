В США ошиблись страной: у Путина отказались дать гарантии невмешательства

Представитель президента Путина заявил, что Россия никаких односторонних заверений о невмешательстве давать не будет.

Крутских: Нас обвиняют бездоказательно. Мундир наш и так чист kommersant.ru

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских сказал, что Россия не намерена давать никаких гарантий, что Россия не будет вмешиваться в выборы в США. Об этом он сказал в интервью изданию Коммерсант.

Читай также: Чехия выдала США россиянина, обвиняемого в хакерских атаках

“Потому что если он (посол США в РФ Джон Хантсман) всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия“, - сказал Крутских.

Представитель Путина заявил, что Россия готова договариваться только о взаимных гарантиях или об универсальных правилах поведения. Обвинения в адрес РФ без доказательств он называет “обзывательством“.

“Нам не надо бороться за репутацию. Нас обвиняют бездоказательно. Мундир наш и так чист“, - уверяет он.

В начале апреля в США вынесли первый приговор по делу о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году - нидерландского юриста Алекса ван дер Цваана суд в Вашингтоне осудил на 30 дней тюрьмы и штрафу в $20 тысяч осудили за лжесвидетельствование.

16 февраля стало известно, что США выдвинули обвинения “повару Путина“, миллиардеру Евгению Пригожину и сотрудникам “фабрики троллей“ во вмешательстве в выборы. Это 13 граждан России и три российских фирмы.

Ранее Трамп признал, что россияне фактически вмешались в выборы президент США в 2016 году, но при этом убежден - их действия якобы не повлияли на результаты.