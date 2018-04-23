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РФ передаст Сирии комплексы С-300 бесплатно – СМИ

Комментариев: 8
В 2010 году Россия подписала с Сирией контракт на поставку четырех дивизионов С-300, но он был аннулирован по просьбе Израиля, а аванс в $400 млн был возвращен заказчику.
Российский комплекс С-300
Российский комплекс С-300

Россия в ближайшее время может поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит на безвозмездной основе. Об этом сообщает Коммерсант в понедельник, 23 апреля.

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“Находившийся преимущественно в политической плоскости вопрос о передаче сирийской армии ЗРК практически решен“, – пишет издание со ссылкой на два военно-дипломатических источника.

Отмечается, что безвозмездная поставка С-300 призвана ускорить создание эшелонированной системы сирийской ПВО, способной прикрыть Дамаск и места размещения авиатехники от обстрелов. Речь может идти о трех-четырех зенитных дивизионах.

Опрошенные изданием эксперты ожидают негативной реакции израильских официальных лиц на планы поставки С-300 в Сирию и не исключают удара Израиля по сирийским ЗРК.

Еще в 2010 году Россия подписала с Сирией контракт на поставку четырех дивизионов ЗРК в варианте С-300ПМУ-2, однако позднее он был аннулирован по просьбе Израиля, а аванс в размере около $400 млн был возвращен заказчику.

“В этот раз ЗРК С-300 планируется передать Сирии в рамках оказания военно-технической помощи“, – говорится в сообщении.

Напомним, Сирия и Россия утверждают, что 14 апреля сирийские ПВО сбили две трети ракет, выпущенных по территории страны международной коалицией. Глава МИД РФ Сергей Лавров обещает предоставить доказательства. США утверждает, что ни одна ракета не была сбита.

 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, армия и вооружение, Израиль, Сирия, оружие, С-300, Конфликт в Сирии, ПВО, Россия в Сирии, новости Сирии
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Комментариев (8)
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Peyot    23.04.2018, 11:06
Оценка:  +2
Peyot
С учетом что ни с300 ни с400 не видят ни Израильских самолетов и темболее выпущеных ими ракет... то рф еще доплатить толжна Сирии за утилизацию этого говна))))
Логика    23.04.2018, 11:14
Оценка:  -4
Логика
ооо какие глубокие познания об этой системе... инофрмацию мельком по НТС видел?) там эксперты твоего калибра
Woodbrother    23.04.2018, 11:39
Оценка:  +2
Woodbrother
С-300 - это комплекс ПВО, созданный в 1967 году совсем для другой войны. За последние 50 лет все та поменялось.
farfalle    23.04.2018, 11:49
Оценка:  -3
farfalle
В 1979 стали на вооружение , гугли
Woodbrother    23.04.2018, 11:56
Оценка:  0
Woodbrother
farfalle - дата НИОКР и дата принятия на вооружение - это совсем разные даты.
Woodbrother    23.04.2018, 11:58
Оценка:  0
Woodbrother
farfalle - при совке были такие системы вооружений, которые отслужили свой срок в эксплуатации в войсках, но на вооружение так и не были приняты.
Логика    23.04.2018, 11:15
Оценка:  -5
Логика
ТСН* хотел написать
AloneInNight    23.04.2018, 12:09
Оценка:  0
AloneInNight
Простите, Вы пол поменяли?
Насколько я знаю, тут регистрация с уже существующим ником недоступна, а "Логика" тут писала под розовым ником )))
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