РФ передаст Сирии комплексы С-300 бесплатно – СМИ

В 2010 году Россия подписала с Сирией контракт на поставку четырех дивизионов С-300, но он был аннулирован по просьбе Израиля, а аванс в $400 млн был возвращен заказчику.

Россия в ближайшее время может поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит на безвозмездной основе. Об этом сообщает Коммерсант в понедельник, 23 апреля.

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“Находившийся преимущественно в политической плоскости вопрос о передаче сирийской армии ЗРК практически решен“, – пишет издание со ссылкой на два военно-дипломатических источника.

Отмечается, что безвозмездная поставка С-300 призвана ускорить создание эшелонированной системы сирийской ПВО, способной прикрыть Дамаск и места размещения авиатехники от обстрелов. Речь может идти о трех-четырех зенитных дивизионах.

Опрошенные изданием эксперты ожидают негативной реакции израильских официальных лиц на планы поставки С-300 в Сирию и не исключают удара Израиля по сирийским ЗРК.

Еще в 2010 году Россия подписала с Сирией контракт на поставку четырех дивизионов ЗРК в варианте С-300ПМУ-2, однако позднее он был аннулирован по просьбе Израиля, а аванс в размере около $400 млн был возвращен заказчику.

“В этот раз ЗРК С-300 планируется передать Сирии в рамках оказания военно-технической помощи“, – говорится в сообщении.

Напомним, Сирия и Россия утверждают, что 14 апреля сирийские ПВО сбили две трети ракет, выпущенных по территории страны международной коалицией. Глава МИД РФ Сергей Лавров обещает предоставить доказательства. США утверждает, что ни одна ракета не была сбита.