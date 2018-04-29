Северная Корея публично закроет ядерный полигон
КНДР проведет закрытие ядерного объекта в Пхунгери в мае. С целью обеспечения прозрачности на мероприятие будут приглашены журналисты.
"КНДР проведет закрытие ядерного объекта в мае. С целью обеспечения прозрачности для международного сообщества мы намерены пригласить экспертов и журналистов в КНДР", – сказал он.
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Трамп не ослабит санкции, пока КНДР не уничтожит ядерный арсенал – СМИ
Ранее сообщалось, что разведка США усомнилась в закрытии ядерного полигона КНДР. По мнению разведслужб США, ядерный полигон Пхунгери в Северной Корее все еще может быть пригодным для проведения испытаний.
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