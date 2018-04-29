Северная Корея публично закроет ядерный полигон

Трамп не ослабит санкции, пока КНДР не уничтожит ядерный арсенал – СМИ

"КНДР проведет закрытие ядерного объекта в мае. С целью обеспечения прозрачности для международного сообщества мы намерены пригласить экспертов и журналистов в КНДР", – сказал он.