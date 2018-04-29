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Северная Корея публично закроет ядерный полигон

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КНДР проведет закрытие ядерного объекта в Пхунгери в мае. С целью обеспечения прозрачности на мероприятие будут приглашены журналисты.
Запуск северокорейской баллистической ракеты
Запуск северокорейской баллистической ракеты
 
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на саммите с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о намерении закрыть ядерный полигон в Пхунгери в присутствие журналистов в мае. Об этом сообщил представитель администрации южнокорейского лидера Юн Ен Чхан, передает Ренхап.
 
"КНДР проведет закрытие ядерного объекта в мае. С целью обеспечения прозрачности для международного сообщества мы намерены пригласить экспертов и журналистов в КНДР", – сказал он.

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Ранее сообщалось, что разведка США усомнилась в закрытии ядерного полигона КНДР. По мнению разведслужб США, ядерный полигон Пхунгери в Северной Корее все еще может быть пригодным для проведения испытаний.

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Теги: Северная Корея, ядерное оружие, КНДР, полигон
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Источник: korrespondent.net

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