Дело Манафорта: сенаторы США написали Луценко

Сенаторы отметили, что двустороннее сотрудничество в юридических вопросах должно расширяться, несмотря на политику.

Три американских сенатора от Демократической партии обратились с письмом к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой дать пояснения по поводу публикации в The New York Times о якобы прекращении расследования в отношении экс-руководителя избирательного штаба президента США Дональда Трампа, политтехнолога Пола Манафорта. Письмо от 4 мая за подписью сенаторов Роберта Менендеса, Патрика Леги и Ричарда Дурбина опубликовано на сайте американского Сената.

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“Мы выражаем обеспокоенность по поводу информации о том, что ваше ведомство осуществило шаги, которые препятствуют расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера“, – сказано в тексте письма.

По мнению сенаторов, сотрудничество в юридических вопросах между странами должно расширяться, несмотря на политику.

“Совместное расследование дела Манафорта имеет значение не только для расследования Мюллера, но и для разоблачения коррупционных схем времен президентства Виктора Януковича“, – говорится в письме.

Сенаторы сформулировали три вопроса к Луценко: действительно ли ГПУ осуществляла такие шаги и если до, то почему; обращался ли кто-то из администрации американского президента с призывом к правительству Украины не сотрудничать с Мюллером; обсуждалось ли расследование спецпрокурора США между украинским и американским правительствами во время встречи президента Украины Петра Порошенко и Трампа в Нью-Йорке в 2017 году.

2 мая в газете The New York Times вышла статья, в которой утверждается, что Украина заморозила расследование дел против Манафорта, чтобы не оскорбить Трампа. Это произошло потому, считает автор статьи, что расследование дел “слишком чувствительно для украинского правительства“, которое полагается на финансовую и военную помощь США.

Напомним, согласно обвинительному акту, представленному прокуратурой США в октябре 2017 года, Манафорт отмыл десятки миллионов долларов Януковича.