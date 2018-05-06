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Россияне освятили Керченский пролив с аэростата

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Митрополит Феодосийский и Керченский Платон освятил из воздуха Керченский пролив с борта аэростата под названием Россия .
Митрополит Феодосийский и Керченский Платон освятил из воздуха Керченский пролив
Митрополит Феодосийский и Керченский Платон освятил из воздуха Керченский пролив
скриншот из видео

Россияне освятили Керченский пролив с гигантского аэростата Россия. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, указано, что гигантский тепловой аэростат Россия 6 мая совершил перелет из Кубани в Крым.

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Во время перелета митрополит Феодосийский и Керченский Платон освятил из воздуха Керченский пролив, сообщает организатор мероприятия - Благотворительный фонд святителя Луки.

Как отмечается, летательный аппарат стартовал утром с побережья неподалеку от порта Кавказ и, проплыв по воздуху над Крымским мостом, примерно через час приземлился в городе Керчь. Оболочку воздушного шара украсили государственным флагом России, флагами всех субъектов страны, изображением орденов Победы и Отечественной войны. Подобный перелет через Керченский пролив стал первым в истории и претендует на рекорд.

Ранее сообщалось, что на Керченском моста треснула опора.

 

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Теги: Крым, Керченский пролив, священник, Кубань, воздушный шар, Керчь, аннексия Крыма, Керченский мост, Крымский мост
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