В Армении лидера протестов Пашиняна избрали премьером

За Пашиняна в этот раз проголосовали даже члены правящей партии. Всего он набрал 58 голосов при необходимом минимуме в 53 голоса.

Парламент Армении во вторник, 8 мая, избрал лидера оппозиционного движения, Никола Пашиняна премьер-министром республики, сообщает РИА Новости.

Кандидатуру Пашиняна поддержали 58 депутатов парламента при необходимом минимуме в 53 голоса, против проголосовали 42, еще один парламентарий воздержался.

Отмечается, что избрание состоялось благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении. Во время предыдущего голосования, 1 мая Пашиняна поддержали только 45 человек.

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Согласно конституции Армении, премьер избирается депутатами парламента (в нем 105 мест) простым большинством голосов. Теперь Пашиняну предстоит сформировать свой кабинет министров, а затем - представить парламенту свою программу действий. Обе процедуры также требуют голосования в парламенте.

Напомним, 1 мая Национальное собрание Армении не смогло избрать премьер-министра страны на специальном заседании во вторник, 1 мая. За единственного кандидата, лидера протестов в Армении, депутата парламента от оппозиционной партии Елк Никола Пашиняна проголосовали 45 депутатов при 53 необходимых. 55 парламентариев голосовали против.

Предыдущий премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку 23 апреля. Именно из-за избрания Саргсяна на улицы вышли тысячи недовольных. До этого Саргсян много лет правил республикой в должности президента.