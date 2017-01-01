На Кипре утонуло судно с мигрантами: много погибших и пропавших без вести

СМИ пишут, что мигранты прибыли из Сирии.

На Кипре затонуло судно с мигрантами: по меньшей мере, 19 человек погибло depositphotos.com

У северного берега Кипра затонуло судно с мигрантами. Катастрофа унесла жизни, по меньшей мере. 19 мигрантов умерли и 30 считаются пропавшими без вести. Всего на борту находилось около 160 пассажиров, передает ТСН.

Более ста мигрантов удалось спасти береговой охране Турции и Кипра, которой помогали коммерческие суда, находившиеся в зоне бедствия.

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Одного человека, наиболее пострадавшего в катастрофе, доставили в больницу на Кипре. Те, кто выжил, были доставлены в Турцию на вертолетах. По данным турецких СМИ, мигранты - жители Сирии, которые направлялись в Европу, однако эта информация требует уточнения.

Отмечается, что хотя от Кипра в Сирию всего сто миль, большого наплыва мигрантов остров не испытывал, в отличие от соседних Турции, Греции и Италии.

Напомним, ранее сообщалось, что трое украинских заробитчан серьезно пострадали во время обвала дома в Праге. Один из них с серьезной травмой позвоночника, мужчину ввели в искусственную кому.