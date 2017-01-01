Белорус пытался вывезти из Украины 90 кг оленьих рогов

Контрабанду в бензобаке нашли сотрудники Брестской таможни на пункте Мокраны.

Белорусские таможенники остановили на границе с Украиной мужчину, который пытался незаконно ввезти более 90 кг оленьих рогов.

Об этом сообщает Брестская таможня.

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Безработный 21-летний житель Брестского района возвращался из Украины за рулем автомобиля Volkswagen. На пункте пересечения границы он избрал “зеленый коридор“, показав, что не имеет товаров, подлежащих декларировать.

Автомобиль был оборудован газобаллонной установкой. А в топливном баке таможенники обнаружили 92 кг распиленных оленьих рогов. Специалисты оценили их стоимость более чем 1500 евро.

Импорт оленьих рогов в Беларуси для декоративного использования не запрещен, но согласно законодательству, такие товары должны обязательно декларироваться и иметь ветеринарные сертификаты.

Автомобиль 1992 года выпуска у мужчины изъяли до решения суда. Нарушителю грозит штраф с конфискацией товара и автомобиля.

Нарушителю грозит штраф с конфискацией товара и авто brest.customs.gov.by

Как сообщалось 23 июля, в Крыму в пещере нашли кости мамонтов, оленей, носорогов и мастодонтов.