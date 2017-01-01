В Афганистане захватили десятки заложников в правительственном здании

Перед захватом террорист смертник подорвал себя у ворот учреждения. В здании могут находиться около 40 заложников.

Боевики атаковали правительственное здание в афганском городе Джалалабад, взяв десятки людей в заложники. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает Reuters.

По словам очевидцев, нападение началось с того, что к зданию подьехал черный автомобиль, из него вышло трое боевиков, один из которых подорвал себя у ворот, чтобы открыть дорогу остальным нападавшим. Через несколько минут взорвался автомобиль, ранив людей на улице.

"Во вторник боевики штурмовали здание правительства в восточном афганском городе Джалалабад, взяв десятки заложников после того, как террорист-смертник подорвал себя возле входных ворот", - говорится в сообщении.

Сотрудники сил безопасности окружили здание для проведения спецоперации. По словам чиновников, по меньшей мере восемь раненых были доставлены в больницу.

Сохраб Кадери, член местного провинциального совета, сообщил, что в здании находится около 40 заложников.

"По меньшей мере 15 человек были убиты во вторник в восточном афганском городе Джалалабаде, когда боевики штурмовали здание правительства", - говорится в сообщении

Число жертв может увеличиться, поскольку операция по освобождению здания продолжается.

Пока ни одна из местный террористических организаций не взяла на себя ответственности за нападение.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кабула подорвался смертник, погибли 16 человек.

Недавно в Кабуле террорист-смертник взорвал бомбу у ворот Министерства сельского восстановления и развития (MRRD) - погибли по меньшей мере семь человек и 13 получили ранения.

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