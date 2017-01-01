Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Болгария ужесточает визовый режим

Комментариев: 0
С августа текущего года лицам, которым запрещено находиться в странах Шенгена, будут отказывать во въезде в Болгарию.
Болгария ужесточает визовый режим
УНН

Болгария ужесточила визовый режим с 1 августа 2018 года в связи с решением Совета ЕС в отношении Болгарии и Румынии, которые действуют в рамках Шенгенского законодательства. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Болгарии.

В связи с этим, с августа текущего года лицам, которым запрещено находиться в странах Шенгена, будут отказывать во въезде в Болгарию.

Граждане стран вне ЕС, которые уже находятся на территории Болгарии и имеют запрет на въезд, будут депортированы.

Порошенко назначил новых послов в Болгарии и Алжире

Ранее стало известно, что Болгария выступает за закрытие внешних границ Евросоюза.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Шенген, Визы, Болгария, виза, безвизовый режим, страны Шенгена, шенгенская виза, шенгенская зона
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь