Родные Усамы бен Ладена впервые рассказали о "террористе №1"

Мать Усамы бен Ладена до сих пор не верит, что за террактом "11 сентября" стоит ее сын.

Мать основателя террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена Алия Ганем впервые дала интервью британской газете The Guardian.

В настоящее время вместе с ней живут братья Усамы бен Ладена - Ахмад и Хассан и второй муж - Мохаммед Аль-Аттас в особняке на территории города Джидда, на западе Саудовской Аравии.

Издание отмечает, что семья Усамы бен Ладена остается также одной из самых богатых семей королевства в силу своей династической строительной империи. Они построили большую часть современной Саудовской Аравии.

В течение многих лет Алия Ганем, как и вся ее семья, отказывалась от публичных комментариев о деятельности своего сына. Она также не давала интервью на протяжении двух десятилетий правления Усамы бен Ладена в качестве лидера "Аль-Каиды", а также в период, когда были нанесены удары по Нью-Йорку и Вашингтону, и более девяти лет спустя после его гибели в Пакистане.

Она рассказала, что именно ее второй муж растил Усаму с трехлетнего возраста.

Мать вспоминает Усаму бен Ладена как застенчивого мальчика, способного к учебе. По ее словам, люди в университете изменили его, и он стал другим человеком.

"Он был очень хорошим ребенком, пока не встретил людей, которые в значительной степени промыли ему мозги в 20 лет. Вы можете назвать это культом. Они получили деньги за свое дело. Я всегда говорила ему держаться от них подальше, и он никогда не признавался мне в том, что он делает, потому что он так сильно меня любил", - говорит Алия Ганем.

Как рассказывает мать, одним из встреченных им людей в университете стал Абдулла Аззам, член организации "Братьев-мусульман", который позже был изгнан из Саудовской Аравии и стал духовным советником Усамы бен Ладена.

В начале 1980-х годов бен Ладен отправился в Афганистан.

По словам матери, она никогда не подозревала, что он может стать джихадистом. А когда она поняла, кем стал ее сын, то была глубоко расстроена, отвечает Ганем. Однако, отмечает брат Ахмад, мать редко бывает объективным свидетелем.

"Прошло уже 17 лет [с 9/11], и она по-прежнему отрицает Усаму. Она любила его так сильно и отказывается винить его. Вместо этого, она винит окружающих. Она знает только ту сторону хорошего мальчика, сторону, которую мы все видели. Она так и не узнала джихадистскую сторону", - говорит Ахмад.

По его словам, когда стали приходить сообщения из Нью-Йорка о трагедии 11 сентября, он вспоминает, что семья с самого начала знала, что это был их брат Усама.

"Я был потрясен, ошеломлен. Это было очень странное чувство. Мы с самого начала знали, [что это был Усама], в течение первых 48 часов. От младшего до старшего, мы все стыдились его. Мы знали, что все мы столкнемся с ужасными последствиями", - рассказывает Ахмад.

По словам членов семьи, последний раз они видели Усаму бен Ладена в Афганистане в 1999 году, когда они дважды посещали его на базе недалеко от Кандагара.

Напомним, 11 сентября 2001 года, были совершены атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и на здание Пентагона в Вашингтоне. Считается, что эти теракты были организованы и осуществлены членами "Аль-Каиды". В результате терактов погибли по меньшей мере три тысячи человек.

Бен Ладен был объявлен в розыск. Считалось, что он находится либо на территории Пакистана, либо на территории Афганистана.

В 2003 году в Пакистане были задержаны предполагаемые непосредственные организаторы терактов 11 сентября 2001 года. В числе них был Халид Шейх Мохаммед, который, как считается, пользовался наибольшим доверием бен Ладена.

Кроме того, за терактами 2001 года последовали военные операции США в Афганистане и Ираке. Одна из официально провозглашенных целей военного вторжения - борьба с терроризмом в регионах. Боевые действия на территории Афганистана ведутся с 2001 года и до сих пор. Что касается Ирака, то силы международной коалиции (в том числе силы США) вторглись в Ирак в 2003 году. Большая часть американских военных покинула страну к концу лета 2010 года.

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