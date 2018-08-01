"Афера всех афер" раскрыта в сфере здравоохранения Словении

В причастности к коррупции прокуратура Словении обвинила 15 человек.

В целом речь идет о неправомерной выгоде в сумме более 1 млн евро rtvslo.si

Специализированная прокуратура Словении обвинила 15 человек в причастности к коррупции в системе здравоохранения: поставщики медицинского оборудования предлагавшие взятки в обмен на то, чтобы учреждения здравоохранения покупали именно их продукцию.

Об этом сообщает RTV.SLO, передает Европейская правда.

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Обвиняемых подозревают во взяточничестве, отмывании денег, подделке и уничтожении официальных документов. Размер “отката“ включали в цену медицинских устройств, его сумма составляла от 5 до 20% (от 10 тыс. до 101 тыс. евро). Средства шли на счета, специально открытые с этой целью в Австрии, Германии и Хорватии. В целом речь идет о неправомерной выгоде в 1,18 млн евро.

Среди медиков, которых подозревают в получении взятки, представители уважаемых клиник из Любляны, Копера, Ново Место, Целеая и Марибора.

Как сообщалось 24 июля, СБУ раскрыла схему одесских врачей-взяточников.