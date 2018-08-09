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Россия назвала "драконовскими" новые санкции США

Комментариев: 8
Российские дипломаты заявили, что Москва неизменно выступает за открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери и наказания виновных.
Посольство России в США отреагировало на новые санкции
Посольство России в США отреагировало на новые санкции
washington.mid.ru

Посольство России в США назвало “драконовскими“ санкции, которые накануне анонсировал Госдепартамент в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта. Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном на сайте ведомства.

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“Санкционная машина США набирает обороты. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало... В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о “вине России“, - сообщает посольство.

Также российские дипломаты заявили, что Москва “неизменно выступает за открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери и наказания виновных“.

Напомним, Госдепартамент США накануне анонсировал введение новых санкций против России в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта. Эти санкции вступят в силу 22 августа. Сообщается, что, среди прочего, вводится запрет на экспорт в РФ товаров, используемых в сфере национальной безопасности. Речь идет об электронных устройствах, применяемых в авиации.

Также сообщалось, что США требуют от России в течение ближайших трех месяцев предоставления гарантий неприменения химического оружия.

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Теги: Россия, Россия-США, США, посольство, санкции, отравление, посольство РФ, химическое оружие, госдепартамент США, посольство России, санкции против России, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Киев-45    09.08.2018, 12:20
Оценка:  0
Киев-45
Побольше санкций ... весёлых и разных ... :-)
Когда же казламордые реально выстроят в своей голове цепочку, за ЧТО именно их весь мир пинает ногами.
lebedin2    09.08.2018, 12:15
Оценка:  +4
lebedin2
Сверхдержава временно стала смехдержавой. Никто не отменял ежедневную конкурентную борьбу.
krolikoff_net    09.08.2018, 12:07
Оценка:  +5
krolikoff_net
Кремлевским отравителям никто в мире больше не верит.
chernij999    09.08.2018, 12:07
Оценка:  +6
chernij999
трамп-пам-пам дебилы)))
Gerda-50    09.08.2018, 11:46
Оценка:  +10
Gerda-50
На конецто из разряда санкции нам не почем и полезны ватные головы поняли что им будет гоплык за оттяпнутые территории !
Letohradek    09.08.2018, 11:41
Оценка:  +11
Letohradek
Вот те на ... )) А говорят на расии, что санкции только помогают экономике ))
Фарабунда_Марти    09.08.2018, 11:47
Оценка:  -3
Фарабунда_Марти
Но не говорят чьей!
Letohradek    09.08.2018, 11:56
Оценка:  +5
Letohradek
помогают экономике расии
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