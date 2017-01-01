Антиправительственные протесты в Румынии набирают обороты

В Клуж-Напоке начал формироваться палаточный городок - люди установили палатки возле здания местной администрации и оставались в них всю ночь.

Десятки тысяч демонстрантов протестовали в Бухаресте и других города страны в воскресенье. Часть из них оставались также на улицах в ночь на понедельник, 13 августа, сообщает Mediafax.

Особенностью воскресных демонстраций стало то, что небольшая часть активистов оставалась на улице всю ночь – об этом сообщают из Бухареста Клуж-Напоки.

Так, около полуночи возле префектуры Клуж-Напоки было около 80 человек, которые разбили на площади перед государственным зданием палатки и потребовали встречи с префектом.

Днем в Бухаресте десятки тысяч демонстрантов митинговали на площади Виктории. В региональных центрах масштаб протесов был несколько меньшим, но также значительным.

Тысячи демонстрантов вышли на улицы городов Клуж-Напока, Констанца, Яссы, Сибиу. Меньшие демонстрации прошли в других городах.

О значительных инцидентах во время митинга не сообщалось.

Участники митинга требовали распустить действующее правительство и провести досрочные выборы.

Ранее румыны, живущие за границей, начали приезжать в страну для участия в протестах. Многие из трех миллионов румын, проживающих за рубежом, заявляют, что они были вынуждены выехать из страны из-за коррупции, низкой заработной платы и отсутствия возможностей.

Напомним, в пятницу, 10 августа, в Бухаресте состоялся антиправительственный митинг. По данным местных СМИ, в акции принимали участие более 100 тысяч человек. протесты также продолжались в субботу.

По последним данным, в результате действий силовиков пострадали не менее 440 человек.

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