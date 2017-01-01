Какой город назвали лучшим для жизни?

Вена стала первым европейским городом, возглавившим ежегодный рейтинг, который составляет аналитическое подразделение британского журнала Economist. До нее в течение семи лет возглавлял список австралийский Мельбурн.

Столица Австрии Вена потеснила австралийский Мельбурн в рейтинге наиболее привлекательных для жизни городов мира.

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Вена стала первым европейским городом, возглавившим ежегодный рейтинг, который составляет аналитическое подразделение британского журнала Economist.

Индекс оценивает качество жизни в 140 городах по различным показателям, в частности политической и социальной стабильности, преступности, образованию и доступу к медицинским услугам.

Киев в этом году занял 118 место, несколько улучшив позиции по сравнению с предыдущим годом. В 2017-м году украинская столица была на 131 месте.

“В течение последних 12-ти месяцев Киеве также продемонстрировал значительное улучшение пригодности для жизни благодаря восстановлению экономического роста и относительной политической стабильности, несмотря на конфликт на Донбассе“, - считают авторы исследования.

Манчестер, тем временем, продемонстрировал самый большой скачок вверх среди остальных европейских городов, поднявшись на 16 мест - до 35-й строчки. Этот город опередил Лондон на 13 мест.

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По данным Economist, такой скачок Манчестера связан с улучшением рейтинга безопасности.

В прошлом году рейтинг раскритиковали за то, что позиции Манчестера там резко снизились после террористического нападения на Manchester Arena, в результате которого погибли 22 человека.

По словам редактора исследования Роксаны Славчевой, в этом году ситуация с безопасностью улучшилась и в ряде других городов Западной Европы, а самое высокое место Вены свидетельствует об “относительном возвращении стабильности в большую часть Европы“.

Согласно опросу, за последний год качество жизни стало выше почти в половине городов.

Мельбурн, который в этом году занял второе место, ранее возглавлял рейтинг семь лет подряд.

Два других австралийских города, Сидней и Аделаида, также вошли в десятку в этом году.

На другом конце шкалы - разрушенный войной сирийский Дамаск. Его признали наименее пригодным для жизни городом. За ним расположились Дакка в Бангладеш и Лагос в Нигерии.

Как отметили эксперты Economist, большую роль в жизни городов, занявших последние десять мест, играют преступность, гражданские беспорядки, терроризм или война.

Лучшие для жизни города мира в 2018 году:

1.Вена, Австрия

2. Мельбурн, Австралия

3. Осака, Япония

4. Калгари, Канада

5. Сидней, Австралия

6. Ванкувер, Канада

7. Токио, Япония

8. Торонто, Канада

9. Копенгаген, Дания

10. Аделаида, Австралия

Худшие для жизни города мира в 2018 году:

1. Дамаск, Сирия

2. Дакка, Бангладеш

3. Лагос, Нигерия

4. Карачи, Пакистан

5. Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея

6. Хараре, Зимбабве

7. Триполи, Ливия

8. Дуала, Камерун

9. Алжир, Алжир

10. Дакар, Сенегал

Ранее эксперты назвали города с самым удобным транспортом. На первой позиции расположилась французская Ницца. В этом городе жители стоят в пробках всего 22 часа в году.

