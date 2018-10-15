Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле обыщут из-за пропавшего журналиста

Турция на прошлой неделе приняла предложение саудовской стороны сформировать рабочую группу для расследования исчезновения Хашогги.

Совместная турецко-саудовская команда обыщет в понедельник консульство Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник 15 октября.

"Как ожидается, помещение осмотрят во второй половине дня", - сказал источник.

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Турция на прошлой неделе приняла предложение саудовской стороны сформировать рабочую группу для расследования исчезновения Хашогги.

Ранее The Washington Post сообщила, что турецкое правительство проинформировало официальные лица США, что у него есть аудио-и видеозаписи, подтверждающие, что Хашогги убили в консульстве.

Турецкие СМИ сообщили, что часы Apple Watch, который был на руке Хашогги записал момент его убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Напомним, журналист, который критиковал саудовскую власть, и который в последнее время работал в Washington Post, пропал 2 октября. После того, как он зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, его никто не видел.

Турецкие власти заявили, что располагают видео- и аудиозаписями, доказывающими, что Хашогги убили в консульстве.