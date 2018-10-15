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Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле обыщут из-за пропавшего журналиста

Комментариев: 3
Турция на прошлой неделе приняла предложение саудовской стороны сформировать рабочую группу для расследования исчезновения Хашогги.
Джамаль Хашогги
Джамаль Хашогги
dw

Совместная турецко-саудовская команда обыщет в понедельник консульство Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник 15 октября.

"Как ожидается, помещение осмотрят во второй половине дня", - сказал источник.

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Турция на прошлой неделе приняла предложение саудовской стороны сформировать рабочую группу для расследования исчезновения Хашогги.

Ранее The Washington Post сообщила, что турецкое правительство проинформировало официальные лица США, что у него есть аудио-и видеозаписи, подтверждающие, что Хашогги убили в консульстве.

Турецкие СМИ сообщили, что часы Apple Watch, который был на руке Хашогги записал момент его убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Напомним, журналист, который критиковал саудовскую власть, и который в последнее время работал в Washington Post, пропал 2 октября. После того, как он зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, его никто не видел.

Турецкие власти заявили, что располагают видео- и аудиозаписями, доказывающими, что Хашогги убили в консульстве.

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Теги: Саудовская Аравия, журналистика, Турция, журналист, Журналисты, обыск, убийство, журналистское расследование, консульство, обыски
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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СтальнаяКрыса    15.10.2018, 16:02
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Смартфон наверняка был на пароле, так просто не выключишь, аккумулятор не вынешь. После убийства он ещё долго передавал сигнал. Так что могут найти смартфон разряженным по месту его последнего GSM или W-CDMA.
Глод    15.10.2018, 16:01
Оценка:  +1
Глод
Интересно, почему Ассанджа, до сих пор, не вывезли из посольства Эквадора в Великобритании, в Эквадор, в дипломатическом багаже? Ну посидел бы в чемодане несколько часов. Его все-равно проверять нельзя.
Глод    15.10.2018, 15:56
Оценка:  +1
Глод
Ничего не найдут. Они уже всё подчистили. Теперь пусть обыскивают.
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