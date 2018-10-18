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Церковный раскол станет проблемой надолго - Лавров

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Решение Константинополя направлено на то, чтобы "оторвать Украину уже не только политически, но еще и духовно от России", считает глава МИД.
Лавров назвал цель решения Константинополя по Украине
Лавров назвал цель решения Константинополя по Украине
EPA/UPG

Ситуация вокруг решения Константинопольского патриарха Варфоломея о признании каноническими УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви и реакции на это поместных церквей станет проблемой надолго. Об этом он заявил в интервью французским СМИ, передает РИА Новости.

“Уже прозвучали слова возмущения из большинства поместных православных церквей. Я думаю, что это не просто реакция одного-двух дней, а проблема надолго“, - заявил Лавров.

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Для него замысел действий Константинополя очевиден “сделать еще один шаг, чтобы оторвать Украину уже не только политически, но еще и духовно от России“.

Напомним, РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

По мнению представителя Киевской Патриархии, ситуация “рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение“.

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Теги: Россия, Украина, церковь, УПЦ КП, Лавров, УАПЦ, вселенский патриарх
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alex_Shadow    18.10.2018, 13:30
Оценка:  0
Alex_Shadow
Это не Майдан отнял у Украины Крым и Донбасс.
Это не томос создал церковный раскол, а то, что рвут отношения с Константинополем.
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