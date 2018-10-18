Церковный раскол станет проблемой надолго - Лавров
Ситуация вокруг решения Константинопольского патриарха Варфоломея о признании каноническими УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви и реакции на это поместных церквей станет проблемой надолго. Об этом он заявил в интервью французским СМИ, передает РИА Новости.
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Для него замысел действий Константинополя очевиден “сделать еще один шаг, чтобы оторвать Украину уже не только политически, но еще и духовно от России“.
Напомним, РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.
По мнению представителя Киевской Патриархии, ситуация “рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение“.
Это не томос создал церковный раскол, а то, что рвут отношения с Константинополем.