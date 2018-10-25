Путин предупредил Европу об "ответном ударе"

По словам Путина, если США выйдет из ДРСМД, Россия даст зеркальный ответ.

Путин готов продолжать работать с США по ДРСМД "без истерик" EPA/UPG

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об опасности возобновления гонки вооружений, если США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и пригрозил Европе, если она разместит американские ракеты на своей территории.

Об этом пишет DW.

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Путин заявил, что исполнительные власти США создадут опасную ситуацию, если выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и откажутся от продления нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружени.

“Тогда ситуация будет крайне опасная: не остается ничего, кроме гонки вооружений“, - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Москве.

По словам Путина, в случае выхода США из ДРСМД Россия даст зеркальный ответ, причем сделает это “быстро и эффективно“. Он предупредил, что если Европа разместит на своей территории американские ракеты, то поставит себя под угрозу “возможного ответного удара“.

Одновременно российский президент выразил готовность продолжать работать с США по ДРСМД “без всяких истерик“.

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Он выразил надежду, что ему удастся обсудить эту тему с президентом США Дональдом Трампом 11 ноября на полях встречи в Париже, приуроченной к 100-летию со времени окончания Первой мировой войны.

Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что США выходит из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией.

Также, по словам Пескова, заявления президента США Дональда Трампа о намерении наращивать ядерный потенциал фактически является объявлением намерения ввязаться в гонку вооружений.