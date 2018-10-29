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При крушении самолета в Индонезии никто не выжил

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На борту авиалайнера находились 189 человек, в том числе два десятка чиновников министерства финансов.
Спасатели уже обнаружили тело одного из погибших при крушении
Спасатели уже обнаружили тело одного из погибших при крушении
twitter.com/Sutopo_PN

В результате крушения самолета компании Lion Air в Индонезии никто не выжил. Об этом заявил представитель национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций, передает РИА Новости в понедельник, 29 октября.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время уже обнаружено тело одного из находившихся на борту разбившегося Boeing 737 Max 8.

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Как рассказал исполнительный директор авиакомпании, во время предыдущего рейса у потерпевшего катастрофу лайнера была некая техническая проблема, но ее исправили в соответствии с регламентом, передает Reuters. По его словам, всего у Lion Air 11 таких же самолетов, и ни на одном подобных неполадок не было. Остальные Boeing 737 Max 8 пока не планируют снимать с рейсов.

Ранее стало известно, что экипаж перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета. 

В настоящее время на месте крушения работают спасатели. Они, в частности, пытаются найти черные ящики лайнера. Спасатели обнаружили на месте крушения самолета Lion Air взорвавшийся топливный бак.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 пропал с радаров через 13 минут после взлета из Джакарты. На борту лайнера находились 189 человек.

Отметим, потерпевший катастрофу самолет эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Двое пилотов лайнера налетали в общей сложности 11 тысяч часов.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Индонезия, пассажиры
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