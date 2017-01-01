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С 1970-х годов люди уничтожили 60% животных на Земле - WWF

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Самое сильное снижение численности животных было зафиксировано в тропиках Южной и Центральной Америки.
Наибольшую угрозу для животных предоставляет человек
Наибольшую угрозу для животных предоставляет человек
EPA\UPG

За последние 40 лет, с 1970 по 2014 год, планета лишилась 60% позвоночных животных. 

Об этом сообщается в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Гендиректор WWF International Марко Ламбертини заявил, что последние данные по Living Planet Index свидетельствуют о поразительном сокращении популяций диких животных — падение на 60% за какие-то 40 лет. Это мрачный сигнал и, возможно, главный показатель того давления, что мы оказываем на планету.

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Самая сложная ситуация сложилась с  Южной и Центральной Америкой: в сравнении с 1970 годом она сократилась на 89%. Критически уменьшилась и численность представителей пресноводных видов: так называемый индекс пресной воды (Freshwater Index) показал упадок на 83%. 

Как выяснили во Всемирном фонде дикой природы, то самую большую опасность представляет человек. Его действия приводят к чрезмерной эксплуатации живой природы и уничтожению среды обитания животных.

Напомним, команде ученых судна Nautilus удалось заснять в океане необычный вид осьминога с ушами на камеру, после чего видео было опубликовано на YouTube-канале исследователей.

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Теги: Животные, WWF, Америка, человек, планета
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