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ЕС отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit

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Евросоюз отклонил ключевое предложение британского премьера Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.
ЕС отклонил ключевое предложение Великобритании по Brexit
ЕС отклонил ключевое предложение Великобритании по Brexit
EPA/UPG

Европейский Союз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по условиям выхода Лондона из состава ЕС, сообщает The Sunday Times.

По данным издания, речь идет о сохранении Британии в таможенном союзе с Евросоюзом после Brexit. Мэй рассчитывала преодолеть последнее препятствие в переговорах по Brexit с помощью этого предложения.

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Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании составило секретный “план Б“ на случай, если парламент страны проголосует против сделки с Евросоюзом по Brexit. 

Напомним, 9 ноября министр транспорта Великобритании Джозеф Джонсон подал в отставку из-за несогласия с политикой Мэй по вопросу об условиях выхода страны из ЕС.

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Теги: ЕС, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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