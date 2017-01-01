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В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине

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В венгерском городе Сегед состоялось открытие памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.
В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора
В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора
Facebook/Любов Непоп

В Венгрии в городе Сегед открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932 - 1933 годов. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп на своей странице в соцсети Facebook.

Непоп отметила, что глубоко символичным в торжественном открытии было то, что в нем принимали участие совместно украинский и венгерский офицеры.

"Для меня лично глубоко символичным в сегодняшнем торжественном открытии в Сегеде памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов по случаю 85-й годовщины трагедии было и то, что в нем участвовали совместно украинский и венгерский офицеры. Верю, что и во всех других жизненных ситуациях мы так же будем стоять бок о бок, вместе почитая жертв трагедий прошлого, противодействуя нынешним и предотвращая будущим угрозам", - написала она.

 

 

Ранее американский штат Орегон признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Также сообщалось, что в октябре Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.

 

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Теги: Голодомор, памятники и монументы, Венгрия, фото, памятник, геноцид, Голодомор 1932-1933
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Источник: korrespondent.net

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