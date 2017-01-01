Во Франции мужчина с гранатой требовал встречи с Макроном

Мужчина с гранатой в руках требовал, чтобы протестующих против цен на топливо приняли в Елисейском Дворце.

Во Франции арестовали вооруженного гранатой мужчину, требовавшего для демонстрантов встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном, пишет BBC.

Читай также: Эйфелеву башню закроют для посещения Злоумышленник, одетый в люминесцентный жилет, сдался после нескольких часов переговоров в городе Анже. Этот инцидент произошел перед запланированными на 24 ноября в Париже массовыми демонстрациями "желтых жилетов". Злоумышленник, одетый в люминесцентный жилет, сдался после нескольких часов переговоров в городе Анже. Этот инцидент произошел перед запланированными на 24 ноября в Париже массовыми демонстрациями "желтых жилетов".

Полиция впервые получила сообщение об инциденте в Анже примерно в 16:45 по местному времени в пятницу, причем мужчина сдался только к 22:30.

По словам местной полиции, 45-летний мужчина держал в руках гранату, требуя, чтобы "желтых жилетов приняли в Елисейском Дворце", официальной резиденции президента в Париже.

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Взрывное устройство не было поддельным, заявили в полиции, поэтому "существовал реальный риск" для окружающих. Митингующие отмежевались от неизвестного мужчины.

В субботу протестующие начали блокировать дороги, как и в минувшие выходные.

Как сообщалось, за время масштабных протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции два человека погибли и 552 получили травмы различной степени тяжести.